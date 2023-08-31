550 عربة و3000 جندي.. تحركات عسكرية خطيرة لكوريا الجنوبية ردا على جارتها

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن فرق المناورة التابعة لجيش كوريا الجنوبية أجرت تدريبات واسعة النطاق شملت ما يقرب من 550 مركبة مجنزرة، بما في ذلك الدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع، بالإضافة إلى أكثر من 3000 جندي، حيث تزامنت هذه المناورات، التي استمرت 4 أيام وبدأت يوم الاثنين، مع مناورة "درع الحرية أولتشي" بين القوات الكورية الجنوبية والقوات الأمريكية.

وخلال التدريبات، قطعت دبابات K2 ومدافع هاوتزر K9 التابعة لقسم المناورة مسافة حوالي 100 كيلومتر من قاعدة في مقاطعة هونجتشون إلى مقاطعة جابيونج.

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، حشدت فرقة مشاة ميكانيكية أصولها يوم الأربعاء للسفر لمسافة حوالي 110 كيلومترات بين مقرها في جابيونج وتشورون.

وقالت يونهاب في تقريرها، إن الوحدة أجرت تدريبات قتالية بالذخيرة الحية شملت دبابات K1A2 ومركبات K21 المدرعة، كما أجرت أطقم مدافع الهاوتزر K9 تدريبات في ساحة تدريب أخرى، وأجرى أيضا لواء مهندس من الجيش وفرقة مشاة أمريكية مناورة مشتركة لعبور النهر في مقاطعة تشورون.

ومن المقرر أن تنتهي مناورات درع الحرية أولتشي المشتركة التي بدأت في 21 أغسطس، اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، أجرت القوات الجوية الكورية ونظيرتها الأمريكية مناورة مشتركة لتعبئة قاذفة استراتيجية أمريكية واحدة على الأقل من طراز B-1B فوق شبه الجزيرة الكورية في أعقاب محاولة كوريا الشمالية بإطلاق قمر صناعي للاستطلاع والتي فشلت.