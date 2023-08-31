لدينا خطة للسيطرة عليها كاملة .. كوريا الشمالية تهدّد جارتها الجنوبية

قالت كوريا الشمالية اليوم الخميس في بيان عاجل: "لدينا خطة جاهزة للسيطرة على كوريا الجنوبية في حال أي اعتداء".

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الخميس، إن بيونج يانج أجرت مناورة نووية تكتيكية الأربعاء لمحاكاة تدمير المواقع الرئيسية والمطارات في كوريا الجنوبية، وذلك بعد ما أعلنت سيول أن جارتها الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا الأربعاء باتجاه بحر اليابان.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون زار مركز القيادة للجيش الكوري الشمالي، أثناء المناورة النووية.

وفي وقت سابق، أشارت "يونهاب" إلى أن عملية إطلاق الشمال للصاروخ الباليستى هى الأولى منذ 37 يوما من إطلاقه السابق لصاروخين باليستين قصيرى المدى نحو البحر الشرقى فى يوم 24 من الشهر الماضى.

ويعتقد الجيش الكورى الجنوبى أن إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ أمس جاء بمثابة التعبير عن احتجاجها على إجراء المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية والأمريكية "درع الحرية أولجى" والتى تجرى حاليا فى شبه الجزيرة الكورية.