كوريا الشمالية تقول إنها أجرت تدريبا على ضربة نووية تكتيكية وعسكريو الجابون يختارون الجنرال بريس نجيما زعيمًا للفترة الانتقالية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي لوفد الكونجرس الأمريكي: ملتزمون بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيًا حاول طعن مستوطنًا في القدس

انقلابيو النيجر يطلبون الانسحاب الكامل للقوات الفرنسية بحلول 3 سبتمبر

إصابة جنديين إسرائيلين بانفجار عبوة ناسفة خلال اقتحام نابلس

روسيا تسعى لإنهاء عقوبات الأمم المتحدة على مالي

بونجو يناشد المجتمع الدولي بعد استيلاء عسكريون على السلطة في الجابون

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوفد موسع رفيع المستوى من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس الأمريكي، يضم السيناتور ليندساي جراهام عضو مجلس الشيوخ، والسيناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وأعضاء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس السيسي قوله إنه يجدد التأكيد على موقف مصر بشأن الالتزام بالتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الوطن" بأن عناصر أمن إسرائيلية قتلت شابًا فلسطينيًا حاول تنفيذ عملية طعن لمستوطنين، بالقرب من محطة القطار الخفيف بمدينة القدس، فيما قالت تقارير إن المنفذ تنكر بزي المستوطنين المتدينين من طائفة "الحريديم" اليمينية المتشددة.

وأشارت "الراي" إلى إصابة جنديين إسرائيليين جراء انفجار عبوة ناسفة، زرعها فلسطينيون، في طريق الآليات العسكرية، فيما واجهت قوات الجيش الإسرائيلي محاولات للتصدي من جانب الشبان الفلسطينيين خلال اقتحامها لمدينة نابلس في وقت مبكر من فجر الخميس.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن كوريا الشمالية أعلنت أنها أجرت تدريبا على تنفيذ ضربة نووية تكتيكية يحاكي توجيه ضربات إلى مواقع قيادة ومطارات في كوريا الجنوبية في "تحذير" بعدما نشرت الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية في المنطقة، مشيرةً إلى أن الجيش الكوري الجنوبي أعلن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر مساء الأربعاء، بعد ساعات من نشر الولايات المتحدة قاذفات قنابل بي-1بي في إطار تدريبات جوية مشتركة بين البلدين الحليفين.

وذكرت "القبس" أن المجلس العسكري في النيجر طالب الانسحاب الكامل للقوات الفرنسية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بحلول 3 سبتمبر المقبل.

وقالت "الوطن" إن روسيا استعملت حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي لينهي فورا المراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي، ويلغي بالكامل نظام العقوبات على الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، في أغسطس 2024.

وأشارت "الأنباء" إلى أن ضباطًا كبار في جيش الجابون أعلنوا الاستيلاء على السلطة، الأربعاء، وذلك بعد إعلان مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية رئاسية ثالثة، وأشاروا في وقت لاحق إلى أن الرئيس علي بونجو يخضع للإقامة الجبرية، بعد ساعات من الغموض بشأن مكان تواجده.

وقالت "القبس" إن المجلس العسكري في النيجر عين الجنرال بريس أوليجي نجيما زعيماً للمرحلة الانتقالية، فيما ناشد رئيس الجابون علي بونجو المجتمع الدولي، في مقطع مصور انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت، "إحداث ضجة" لدعمه هو وأسرته بعد أن أعلن ضباط استيلاءهم على السلطة.

