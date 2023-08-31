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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"البرلمان والتعليم المدني" بالشباب والرياضة بالبحر الأحمر يستعدون لحملة "بشبابها"

صورة موضوعية
صورة موضوعية

عقدت شيرين صفوت، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اجتماعًا مع نخبة من شباب برلمان البحر الأحمر، برئاسة طارق يحيى قدير، رئيس الهيئة البرلمانية على مستوى محافظة البحر الأحمر. جاء الاجتماع في إطار توجيهات حسن خلف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بتكثيف خطة النشاط الصيفي تحت شعار "صيف شبابنا".

 

وتم خلال الاجتماع مناقشة استعدادات حملة "بشبابها" و"شباب بهوية .. وطنية"، برئاسة محمد محمود، رئيس برلمان شباب مصر. تهدف هذه الحملات إلى تشجيع الشباب على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية الرئاسية، وتعزيز وعيهم السياسي والمشاركة الوطنية.

 

وأوضحت شيرين صفوت أن هذه الحملات تأتي في إطار جهود مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر لتعزيز الوعي المدني لدى الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية، وتعزيز دورهم في تشكيل مستقبل الوطن.

 

من جانبهم، أعرب شباب برلمان البحر الأحمر عن استعدادهم للمشاركة بقوة في هذه الحملات، مؤكدين أهمية دور الشباب في تحقيق التغيير الإيجابي والمساهمة في بناء وتطوير الوطن.

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