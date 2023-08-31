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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سالمان: زيارة وفد الكونجرس الأمريكي للقاهرة تؤكد أهمية الدور المصري بالمنطقة

وفد الكونجرس
وفد الكونجرس

أكد مصطفى جعفر سالمان، عضو مؤسس كتلة الحوار، أمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي يضم أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى القاهرة، ولقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، دليل على الدور الإقليمى والدولى الكبير التى تلعبه مصر فى المنطقة.

وأوضح سالمان، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية شهدت تطوراً كبيرا فى سياساتها الخارجية خلال السنوات الماضية، حيث إن مصر نجحت فى إدارة شؤونها الخارجية فى ظل أزمات عالمية عانت منها جميع دول العالم، على رأسها أزمة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار أمين شباب حزب حماة الوطن بالجيزة، إلى أن العلاقات المصرية – الأمريكية، استراتيجية ومهمة جدا، والولايات المحدة الأمريكية حريصة على تعزيز التعاون الثنائي بمختلف المجالات، لافتا إلي أن الإدارة الأمريكية تعلم جيدا أن مصر هي المفتاح الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف «سالمان»، ان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدين تعلم جيدا دور مصر الكبير في إفريقيا، خاصة مع تصاعد الصراع في القارة الإفريقية مؤخرا سواء في السودان وعقد مصر مؤتمر دول الجوار، وأيضا الأحداث في النيجر والجابون.

ولفت سالمان إلى أن الزيارة تؤكد الأهمية التي تحظى بها الدولة المصرية لدى الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس جو بايدن، مشددا على أن واشنطن تعلم جيدا أن إفريقيا هي بؤرة الصراع العالمي ومصر لها أهمية كبيرة ودور مهم في القارة السمراء.
 

أزمة فيروس كورونا الأوكرانية الحرب الروسية الحرب الروسية الأوكراني الدولة المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي

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