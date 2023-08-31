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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الرئيس الأمريكي بإعلان حالة "الكارثة الكبرى" في ولاية فلوريدا

جو بايدن
جو بايدن

قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصل بحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، اليوم الخميس، ليبلغه أنه وقع على إعلان كارثة كبرى وأمر بتوفير جميع الموارد الفيدرالية للمساعدة في الاستجابة لـ إعصار إداليا.

وفي وقت سابق، حث حاكم ولاية نورث كارولينا روي كوبر، السكان على تخزين الإمدادات والابتعاد عن الطرق المغمورة بالمياه عندما يجتاح إعصار إداليا المنطقة بأمطار غزيرة وفيضانات محلية.

وحسب شبكة “سي إن إن”، قال كوبر خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “نأمل في الأفضل ولكننا نستعد للأسوأ”، مؤكدًا أنه تم إعلان حالة الطوارئ يوم الاثنين في الولاية، كما أصبح التحذير من العواصف الاستوائية ساري المفعول على ساحل الولاية بأكمله.

وأضاف المحافظ أن الحرس الوطني وفرق الإنقاذ المائي جاهزة للانتشار إذا لزم الأمر.

ويعد إداليا أقوى إعصار يصل إلى اليابسة في منطقة بيج بيند بفلوريدا منذ أكثر من 125 عامًا، وتكثف لفترة وجيزة ليصبح إعصارًا من الفئة الرابعة قبل وصوله إلى اليابسة.

وانتقل الإعصار، الذي أصبح الآن عاصفة من الفئة الأولى، من شمال فلوريدا إلى جورجيا، جالبًا معه أمطارًا غزيرة ورياحًا مستمرة.

بايدن فلوريدا ديسانتيس إعصار إداليا جو بايدن

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