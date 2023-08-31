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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر يضم محمود جمعة لاعب بورتو السويس رسميا

محمود جمعة
محمود جمعة

أعلن نادي النصر بقيادة أشرف توفيق عن التعاقد مع محمود جمعة لاعب بورتو السويس رسميا في إطار تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا للموسم القادم بدوري القسم الثاني.

وانضم محمود جمعة لصفوف النصر بناء على اقتناع اشرف توفيق بقدرات اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيسر.

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النصر يدعم صفوفه 

ووقع جمعة للنصر لمدة موسمين رسميا في حضور رحيم عبدالحق مدير الكرة وأشرف حامد المدير الإداري.

وكان النصر أعلن عن تعاقده مع اسلام عادل الظهير الأيمن لفريق بورتو السويس ومحمد بديع لاعب منتخب السويس.

ولعب محمود جمعة في صفوف الناشئين بنادي الاسماعيلي قبل أن يلعب لفرق المنصورة وكفر الشيخ ومنتخب السويس وفاركو والبنك الأهلي.

ويخوض النصر مباراة ودية في الخامسة مساء اليوم الخميس مع فريق اسوان استعدادا للموسم القادم وكان  النصر  تعادل مع الداخلية بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النصر وأكد اشرف توفيق أنه اطمأن على عدد كبير من اللاعبين خلال المباراة خاصة التدعيمات الجديدة وقال إن الفريق يخوض سلسلة من المباريات الودية خلال الفترة المقبلة لتجهيز جميع اللاعبين.

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