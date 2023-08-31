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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس بيلاروس يكشف مصير قوات فاجنر بعد مصرع قائدهم

صدى البلد

قال الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إن دول حلف شمال الأطلسي ليس لها الحق في المطالبة بطرد جنود مجموعة فاجنر من بيلاروس بينما تستضيف وحدات كبيرة من القوات الأجنبية نفسها.

وفي حديثه في اجتماع لمجلس الأمن في البلاد، قدم الزعيم البيلاروسي ردا صارما على بولندا المجاورة ودول البلطيق، التي حثت مينسك على إخراج مقاتلي فاجنر “الخطيرين للغاية” من البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأشار لوكاشينكو إلى أن دول الناتو تزيد باستمرار من وجودها العسكري على الحدود البيلاروسية، متهما مينسك بـ”نوايا عدوانية أسطورية لم تكن موجودة أبدا”.

ووفقا للوكاشينكو، فإن بولندا ودول البلطيق تؤجج الهستيريا حول شركة فاجنر العسكرية الخاصة، التي انتقلت إلى بيلاروس بعد تمرد قصير الأجل في روسيا في أواخر يونيو.

وكان ذلك جزءا من صفقة بين موسكو وزعيم المجموعة يفجيني بريجوجين، الذي توفي مؤخرا في حادث تحطم طائرة.

وقال لوكاشينكو: “الرد على هذه الشكاوى حول فاجنر بسيط: لا ينبغي لبولندا ولا ليتوانيا ولا أي دولة أخرى في بحر البلطيق استضافة جندي أجنبي واحد. بعد ذلك ، يمكنهم إثارة اعتراضات على وجود أفراد عسكريين من دول أخرى هنا. في غضون ذلك، هذه مطالب غير معقولة وغبية”.

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كما انتقد لوكاشينكو قرار بولندا بعدم الالتزام بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، والتي تضع قيودا على عدة فئات من المعدات العسكرية التي يمكن أن تتمركز في القارة.

وأضاف: “هذه خطوة خطيرة ... كيف يجب أن نتفاعل مع كل هذا؟ ناهيك عن إعداد الهاربين البيلاروسيين على أراضيهم للقيام بانقلاب عسكري في بيلاروس”.

حلف شمال الأطلسي بيلاروس فاجنر الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو

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