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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القبض على رئيس مجلس الشيوخ في الجابون وبحوزته حقيبة أموال | فيديو

صدى البلد

ألقت الشرطة الجابونية اليوم الخميس القبض على رئيس مجلس الشيوخ السابق أثناء محاولته الهروب من البلاد.

وظهر خلال مقاطع الفيديو التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي،   رئيس مجلس الشيوخ وبحوزته حقيبة ضخمة مملوءة  بالأموال.

ومنذ وقت قليل، نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لاقتحام مجموعة من عناصر الأمن الجابوني منزل الرئيس المخلوع علي بونغو.

وظهر خلال الفيديو أيضا عثور رجال الأمن علي حقائب مليئة بحزم من الأوراق النقدية والفرنك الأفريقي والدولار واليورو.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أعلنت مجموعة من ضباط الجيش في الجابون أنهم سيطروا على السلطة في البلاد، وألغوا نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي حقق فيها الرئيس الحالي علي بونجو أونديمبا الفوز، وحلوا جميع مؤسسات الدولة، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

الانتخابات الرئاسية الجابون علي بونجو أونديمبا رئيس مجلس الشيوخ نتائج الانتخابات الرئاسية الدولار واليورو

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