ضيف يختفي من الاستديو على الهواء.. والمذيع يصرخ: لو حد لقاه يقولنا

فوجئ الإعلامي محمد موسى، بهروب توفيق السيد عضو لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة السابق، من استراحة استديو برنامج خط أحمر، بقناة الحدث اليوم، استعداد لإجراء حوار تليفزيوني معه حسبما تم الإعداد له مسبقا بعد انتهاء فقرة "الإنترو".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: كنت سايب توفيق السيد في الاستراحة وبعد ما خلصت الإنترو لاقيته فص ملح وداب مش عارف ليه جري هل خايف من الأسئلة أو خاف يتورط بتصريحات ضد اتحاد الكرة".

وتابع محمد موسى: "توفيق السيد مش لاقيينه لو حد لقاه يبقى يقولنا".

