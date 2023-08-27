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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توفيق السيد: وجود بيريرا الموسم القادم كارثة.. والبرتغالي ليس محاضرا في فيفا

بيريرا
بيريرا

قال توفيق السيد، عضو لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة السابق، إن وجود فيتور ميلو بيريرا، رئيس اللجنة الحالي، الموسم المقبل سيسبب كارثة خلال الفترة المقبلة.

وقال توفيق السيد، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وانت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق: “ وجود بيريرا الموسم المقبل سيسبب كوارث للكرة المصرية لأن الدوري المصري الموسم الجديد صعب للغاية، ويحتاج لعمل كبير فى المنظومة التحكيمية”.

وأضاف: “حرام المقابل المالي الذي يحصل عليه بيريرا، وهو ليس من الأساس محاضرا معتمدا من فيفا عكس عصام عبد الفتاح”.

وتابع: “عصام عبد الفتاح فترته كانت أفضل، وهو محاضر بالفعل من فيفا عكس فيتور ميلو بيريرا، ولكن أختلف معه أن التحكيم المصري الفترة الحالية مثل فترة كلاتنبرج، بالعكس الفترة الحالية أفضل”.

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