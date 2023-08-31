محمد موسى عن قضية شيري وزمردة: مشفتش إبداع أرخص من كده

كشف الإعلامي محمد موسى، آخر تطورات قضية شيري وزمردة، لافتا إلى أن محكمة النقض حددت جلسة 22 يناير 2024 لنظر حكم حبسهما 5 سنوات لاتهامهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما حُرمة الحياة الخاصة.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، للأسف تلاقي ناس بترفع دعاوي قضائية للدفاع عنهم تحت يافطة الحرية الشخصية وحرية الإبداع طيب هو فين الأبداع ... بصراحة أنا مشوفتش إبداع أرخص من كده".

كانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهمة ش. ر، وشهرتها "شيري هانم"، وابنتها "زمردة" لكل منهما، في اتهامهما بالاعتداء على القيم الأسرية، والتحريض على الدعارة.