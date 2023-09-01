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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تجديد عقده.. رسالة مثيرة من محمود متولي للنادي الأهلي

صدى البلد

نشر محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة للنادي الاهلي عبر حسابه بموقع إنستجرام.

 

و كتب محمود متولي : اعوام مضت بما فيها من صعوبات و أيضاً إنجازات و بطولات ،لازال هناك الكثير لأقدمه وأتمني من الله أن يكتب لي التوفيق فيما هو قادم ،مشواري مستمر في القلعة الحمراء.

وأكد محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يتطلع لحصد المزيد من الألقاب مع الفريق هذا الموسم، مشددًا على أن تجديد عقده مع النادي لم يستغرق وقتًا طويلًا، وقام بالتوقيع على العقود بدون تفكير، لرغبته في البقاء داخل النادي.

 

وقال محمود متولي: «شرف عظيم لأي لاعب التواجد في الأهلي، فأنا في أكبر نادٍ، والجميع يسعى لأن يكون هنا بكل تأكيد، وأثق في قدرتي على تقديم أفضل مستوى خلال الموسم المقبل، وبكل تأكيد سعيد بوجودي مع الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر».

 

وأضاف محمود متولي: «تجديد عقدي لم يستغرق وقتًا طويلًا، والأهلي ساندني ووقف بجواري فترات طويلة، والتوقيع على العقد الجديد أقل شيء أقدمه للنادي، ولا يحتاج للتفكير، لأن الأهلي وقف إلى جانبي كثيرًا».

 

وواصل: «أنا متواجد في النادي الأهلي وطموحي حصد المزيد من الألقاب، نريد زيادة عدد البطولات التي نفوز بها، أطمح لحصد عدد أكبر من الألقاب الخمسة التي توجنا بها في الموسم الماضي، طموحنا دائمًا في الأهلي لو فزنا بعشرة ألقاب في موسم، نفوز بـ11 بطولة في الموسم التالي».

 

محمود متولي مدافع النادي الأهلي محمود متولي

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