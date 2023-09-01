أحمد حسن متغيب عن منزله بالجيزة في ظروف غامضة

أرسلت القارئة فاطمة السيد، تستغيث بخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”؛ للبحث عن ابن صديقتها المتغيب.

وقالت في استغاثتها، “تغيب ابن صديقتي أحمد حسن عبد الحليم الجمال من يوم 22 اغسطس 2023، من منطقة اول العامرية بمحافظة الجيزة،و يبلغ من العمر 13 سنة.

للتواصل : 01063093086



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.