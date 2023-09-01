لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

أثار مقطع فيديو لراكب أجنبي على متن طائرة لم يتضح مكان إقلاعها أو هبوطها جدلا بين الآلاف الأشخاص مما شاهدوه.

تعرض الراكب الذي خلع حذائه على متن الطائرة للكثير من الانتقادات، وفق ما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الجمعة.

تعليقات متعددة

بين من ينتقد مباهاة الراكب بوجود 6 أصابع له ومن ينتقد تسببه في حالة من الاشمئزاز لباقي الراكب نظرا لخلع حذائه على متن الطائرة، تعددت الآراء حول مقطع الفيديو.

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو الذي أثار جدلا: “هذا تصرف مجنون!”، “كيف تجرأ على مثل هذا التصرف الوقح"، “أين مضيفات الطائرة؟!".