بحبك يا فطومة .. لافتة على طائرة تشعل شواطئ الساحل الشمالي |شاهد

يتسابق المصيفون من مختلف المحافظات إلى شواطئ الساحل الشمالي لقضاء عطلات الصيف والاستمتاع بالفنادق والخدمات التي تعمل مصر على تطويرها بشكل مستمر، لكن ما شاهده المتواجدون على الشاطئ كان مختلفا وصادما.

تفاجأ المتواجدون على الشاطئ بمرور طائرة خاصة ذات حجم صغير تمر في السماء وتحمل خلفها لافتة ضخمة مكتوب عليها “بحبك يا فطومة” تعبيرا من شاب لحبه للفتاة الأمر الذي جذب انتباه الجميع.

يا بختك يا فطومة

وانهالت التعليقات على مقطع الفيديو القصير الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم حيث علقت فتاة:

“ يعني غني وكمان بيحبك، يا بختك يا فطومة”

وعلقت اخرى، ربنا يباركلكوا بس انا عيني في العلاقة دي"

ولم تخلُ التعليقات من المزاح حيث شبه البعض هذا الحدث بمقاطع من فيلم مرجان أحمد مرجان الذي كان يحاول لفت انتباهها بشتى الطرق.

وتشهد قرى ومنتجعات الساحل الشمالي هذا الصيف اقبالا غير مسبوق خاصة بعد تنظيم مهرجان “العلمين” الذي جذب أنظار الجميع إقليميا وعالميا.