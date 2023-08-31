مصرع شاب غرقا على شاطئ البحر بالعريش

لقى شاب مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في مياه البحر على شاطئ المساعيد، محافظة شمال سيناء، نتيجة التيارات والدوامات المائية، وتم نقله للمستشفى تحت تصرف الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.



شاطئ العريش

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، بلاغا يفيد بوجود شاب غريق على شاطئ المساعيد بمدينة العريش، وقد تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب إلى مستشفى العريش العام.

وتبين أن الغريق 20 سنة، مقيم بمدينة العريش ، وكانت حالته العامة حرجة وتوفي أثناء تقديم الرعاية الطبية اللازمة له.نتيجة تعرضه لاسفيكسيا الغرق .

وتم إيداع جثة الشاب بمشرحة مستشفى العريش تحت تصرف الأجهزة المعنية، لإصدار تصاريح الدفن.

وقد حذرت فرق الإنقاذ على شواطيء البحر بالعريش، بعدم نزول البحر للاستحمام نظرا لوجود تيارات ودوامات مائية تتسبب في السحب الى الداخل والتعرض للغرق .



