مع تفاقم تكاليف الاقتراض.. انخفاض أسعار المنازل البريطانية 4%

أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز الإخبارية، اليوم الجمعة، أن أسعار المنازل البريطانية ستنخفض 4% هذا العام، وهو ما يزيد عما كان متوقعا قبل بضعة أشهر، إذ أن ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف المعيشة يبقي المشترين المحتملين خارج سوق العقارات على الرغم من نقص المعروض.

وارتفع متوسط ​​الأسعار بنسبة تزيد عن 20% خلال جائحة كوفيد-19 حيث استفاد المشترون من أسعار الفائدة المنخفضة بشكل قياسي وبحثوا عن مساحة أكبر للمعيشة، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار من الذروة إلى القاع بنسبة حوالي 5% فقط.

ولكن مع ارتفاع التضخم بعدة أضعاف عن هدفه، شرع بنك إنجلترا في تشديد السياسة النقدية وأضاف 515 نقطة أساس إلى تكاليف الاقتراض من 0.10% فقط في أقل من عامين، مما جعله أكثر تكلفة بكثير لسداد الرهن العقاري.

كان من المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​أسعار المنازل بنسبة 4% إجمالاً في تقويم 2023، وهو ما يزيد قليلاً عن الانخفاض بنسبة 3% المتوقع في استطلاع نُشر في يونيو، ولكن ليس بالسوء الذي توقعه البعض في وقت سابق، وهو الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 14 إلى 30 أغسطس وشمل 18 متخصصًا في السوق.

وكانت التوقعات الأكثر تشاؤماً تشير إلى انخفاض بنسبة 10%، على الرغم من التوقعات بارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.5% هذا العام، وفقاً لاستطلاع منفصل أجرته رويترز.

وكان من المتوقع أن تظل ثابتة في عام 2024 وأن ترتفع بنسبة تزيد قليلاً عن 3٪ في العام التالي، دون تغيير يذكر عن الاستطلاع السابق.

وقال مايكل ماكجيل من شركة سي بي آر إي العقارية: تستمر المؤشرات التطلعية في إظهار تراجع في طلب المشترين وتوقعات سلبية للأسعار.

ويرجع هذا إلى حد كبير إلى ارتفاع تكاليف الرهن العقاري مما يؤثر سلبًا على القدرة على تحمل التكاليف ويفرض ضغوطًا هبوطية على أسعار المنازل.