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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الشحن الجوي العالمي يختتم العام المالي بأكبر انخفاض في الطلب منذ 2022

قطاع الشحن الجوي
قطاع الشحن الجوي

اختتم العام المالي، المنقضي مؤشراته على نشاط الشحن الجوي، بانخفاض في معدل الطلب العالمي، والمقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 3.4% في شهر يونيو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2022 (-3.7% بالنسبة للعمليات الدولية). 

وبحسب التقرير الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أنه بالنسبة للنصف الأول من العام الحالي، انخفض الطلب بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من يناير إلى يونيو من عام 2022 (-8.7% للعمليات الدولية)، ورغم ذلك كان الطلب في يونيو أقل بنسبة 2.4% فقط من مستويات يونيو 2019 (ما قبل الجائحة).

الشحن الجوي .. أكبر انخفاض في معدلات الطلب العالمي

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من خلال أحدث بيانات الشحن الجوي في الأسواق العالمية لشهر يونيو 2023، والتي تظهر أكبر انخفاض في معدلات الطلب على أساس سنوي منذ فبراير 2022.

وانخفض الطلب العالمي، المقاس بطن الشحن لكل كيلومتر بواقع 3.4% في شهر يونيو 2023، مقارنة بشهر يونيو 2022 (-3.7% بالنسبة للعمليات الدولية). وبالنسبة للنصف الأول من العام الحالي، انخفض الطلب بنسبة 8.1% مقارنة بالفترة نفسها من يناير إلى يونيو من عام 2022 (-8.7% للعمليات الدولية)، ورغم ذلك كان الطلب في يونيو أقل بنسبة 2.4% فقط من مستويات يونيو 2019 (ما قبل الجائحة).

وازدادت السعة، والتي تقاس بطن الشحن لكل كيلومتر، بنسبة 9.7% مقارنة بشهر يونيو 2022، وهو معدل أبطأ مقارنة بالنمو المسجل بين شهري مارس ومايو. ويعكس هذا الارتفاع الجهود التي تقوم بها شركات الطيران لتطوير إمكاناتها الاستراتيجية وسط بيئة طلب ضعيفة. 

فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية للنصف الأول من العام الحالي 2023 بنسبة 9.9% مقارنة بالعام الماضي، وتجاوزت السعة مستويات يونيو 2019 (ما قبل الجائحة) بنسبة 3.7%.

التصنيع العالمي وقطاع الصادرات

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): "نأمل في ظل الظروف التجارية الصعبة أن يتحسن الشحن الجوي مع انحسار التضخم في الاقتصادات الكبرى. وهذا بدوره يمكن أن يشجع البنوك المركزية على تخفيف المعروض النقدي، مما قد يحفز نشاطًا اقتصاديًا أكبر". 

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، إلى أن العوامل الرئيسية التي تؤثر على حجم الطلب على الشحن الجوي تشمل ما يلي:

  • في يونيو 2023 كان كل من مؤشر مديري المشتريات (49.2)، ومؤشر طلبات التصدير العالمية الجديدة (47.1)، يسجلان قيمة أقل من العتبة الحرجة والتي تبلغ 50، وهذا ما يدل على انخفاض في قطاع التصنيع العالمي وقطاع الصادرات.
  • انخفضت التجارة العالمية بنسبة 2.4% على أساس سنوي في مايو نتيجة تراجع الطلب والتحديات الاقتصادية الراهنة. وتقلص الفرق بين معدلات النمو السنوية للشحن الجوي، وتجارة البضائع العالمية إلى -2.6 نقطة مئوية في مايو، وهو ما يمثل أصغر فارق منذ يناير 2022، وهذا ما يشير إلى أن قطاع الشحن الجوي يعاني من تباطؤ في النمو أكثر من قطاع شحن الحاويات في التجارة العالمية.

 

الشحن الجوي الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا

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