جامعة عين شمس في أسبوع| متابعة مستجدات أعمال المدينة الطبية.. تنظيم مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى بين الكليات  

جامعة عين شمس في أسبوع :

رئيس جامعة عين شمس تتابع مستجدات أعمال المدينة الطبية

تشارك بالمنتدى الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة

مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى بين الكليات على مسرح التربية النوعية



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس تتابع مستجدات أعمال المدينة الطبية ،مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى بين كليات جامعة عين شمس على مسرح التربية النوعية.

اجتمعت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ، مع اللواء دكتور محمد السيد صالح مدير إدارة الاشغال العسكرية ، وعميد ا ح وائل سلامة متولى قائد اللواء ١٥٠ أشغال عسكرية ، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية واستشارى مشروع مدينة عين شمس الطبية ، للإطلاع على مستجدات أعمال تطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وتحويلها لمدينة طبية عالمية في قلب القاهرة.



وخلال اللقاء أكدت الدكتورة غادة فاروق على ضرورة تكثيف العمل للانتهاء من هذا المشروع القومي الكبير والمهم ، والذى يحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث أصدر قرارا بتطوير تلك المنطقة وتحويلها لمدينة طبية رفيعة المستوى، من خلال إنشاء بنية تحتية طبية وإدارية جديدة ومتطورة، وتهيئة بيئة عمل جاذبة، وتجميل الموقع العام والقضاء على التجمعات العشوائية، وميكنة مستشفيات المدينة الطبية وتعميق التحول الرقمي في أساليب عملها.

وأكدت أن الرئيس وجه بضمان استدامة التشغيل والصيانة والإدارة على أعلى مستوى، بما يحقق هدف الدولة المتمثل في تقديم خدمات طبية متميزة لعموم المصريين بشكل حقيقي وملموس ومستدام، بالإضافة إلى تطوير بيئة البحث العلمي الطبي وتعزيز دور مصر كمنارة علمية وطبية في المنطقة.

وأكد اللواء دكتور محمد السيد علي ضرورة الإنتهاء من المشروعات طبقا للجداول الزمنية المعدة للمشروع وأشار إلى التعاون الوثيق بين إدارة الأشغال العسكرية ومركز الاستشارات الهندسية بالجامعة والتي أدت الي دفع العمل حتي الوصول الي المعدلات المطلوبة.

وأوضح الدكتور علي الأنور أن مستشفيات جامعة عين شمس تحرص على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ، لافتا إلى أن المدينة الطبية المتكاملة لجامعة عين شمس مشروع كبير يسعى إلى تقديم الرعاية الصحية للمصريين ويعتبر صرحا علميا للباحثين فى المجالات الطبية ، ويشمل عدة مستشفيات ومراكز طبية فى كل التخصصات العامة والدقيقة، ومركزًا للأبحاث الطبية.

وأضاف الدكتور طارق يوسف، أن المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، دائما سباقة ورائدة، وتمتلك العديد من الكفاءات التى يمكنها المساهمة فى رفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية فى مصر .

وأكد الدكتور ياسر مجاهد أن معدلات تنفيذ المدينة الطبية تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة، مستعرضاً الموقف الحالي للمشروع وأعمال الإنشاءات التي تمت ونسب الإنجاز المتحققة حتى الآن.

يذكر أن المدينة الطبية لجامعة عين شمس تتضمن 11 مشروعا، فى مقدمتها مشروع الأسوار والبوابات لمنع التكدس، وحديقة الوايلى، وحديقة عرب المحمدى أكبر الحدائق، وحديقة سكن الأطباء، ومشروع حديقة الدمرداش.

كما تتضمن المدينة الطبية ، مستشفى الدمرداش، مستشفى الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى الأطفال، مستشفى أمراض النساء والتوليد، مستشفى الصدر، مركز علاج الاورام والطب النووي، مركز السموم الاكلينيكى، معهد جراحات القلب، مركز البحوث الطبية، بنك الدم الرئيسى، وكلية الطب.

ومن بين مشروعات المدينة الطبية أيضا مشروع مستشفى الطوارئ الجديدة ، مشروع بنك الدم الجديد ، وعيادات الدمرداش ، ومشروع مبنى المناظير.

شاركت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، والدكتور ناصر عبد العال، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، ومحمد رمضان، المدرس المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، ممثلا عن شباب جامعة عين شمس، في فعاليات المنتدى الصيني العربي لصناعة الرسوم المتحركة بدعوة من وزارة الثقافة والسياحة الصينية وجامعة نانجينغ للفنون.



يهدف المنتدى إلى دعم التعاون بين الصين والدول العربية في مجال صناعة الرسوم المتحركة، وتعميق التعارف بين الشباب الصيني والعربي من أجل المزيد من الابتكار في صناعة الرسوم المتحركة، وفتح آفاق لإنتاج الأعمال التلفزيونية والسينمائية والألعاب والارتقاء بالتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال الحيوي.

وعلى هامش المنتدى، التقت الدكتورة غادة فاروق، لو يانغ تشوان، نائب وزير الثقافة والسياحة في الصين، وسو ينغ، نائب رئيس مقاطعة جينغ سو، والبروفيسور لي شيانغ مين، رئيس أكاديمية نانجينغ للفنون والبروفيسورة وشيا سي، عميد كلية التعليم الدولي بجامعة نانجينغ للفنون.

وفي اليوم الثاني للمنتدى، شاركت الدكتورة غادة فاروق في الاجتماع الترويجي لصناعة الثقافة الرقمية الحضرية، والذي تناول المدن الرقمية والتحديث الرقمي والثقافة الرقمية والاقتصاد الرقمي.

وعلى هامش الاجتماع، التقت الدكتورة غادة فاروق كلا من تشا ينغ دونغ، عمدة مدينة سو تشو، وشنغ به، الأمين العام للحزب بمدينة سو تشو، والسيدة تشي خوي تشاو، المدير العام لإدارة الثقافة والسياحة ببكين، ووانغ مين، المدير العام لإدارة الثقافة والإذاعة والتلفزيون والسياحة بمدينة تشنغدو.

كما اجتمعت مع تشونغ دان دان، رئيس إدارة التعاون الدولي، والبروفيسور دوان وان كاي بجامعة الصين للإعلام، وتمت مناقشة رؤية جامعة الصين للإعلام بشأن رغبتها في التعاون مع كليتي الإعلام والحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس في التخصصات والبرامج المتعلقة بصناعة الرسوم المتحركة في التلفزيون والسينما والألعاب، بالإضافة إلى تبادل الأساتذة والطلاب وتنفيذ مشاريع مشتركة بين المتخصصين من الجانبين.

كما شاركت الدكتورة غادة فاروق في منتدى المؤسسات المعنية بصناعة وتسويق وتوزيع أفلام الرسوم المتحركة للتعرف على آفاق المستقبل للتعاون بين الجامعة والمؤسسات التجارية المتخصصة في هذه الصناعة التي باتت تمثل رافداً مهماً يسهم بقدر كبير في الاقتصاد الوطني.

شارك في المنتدى عدد من المؤسسات من بكين وشنغهاي وجوانغدونج بالصين ومثيلاتها من الدول العربية من مصر والجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية، حيث تم عرض تجاربهم في مجال صناعة الرسوم المتحركة وآفاق التعاون بين المؤسسات الصينية والعربية في هذه الصناعة.



أقيمت فعاليات مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى بين كليات الجامعة بمسرح كلية التربية النوعية بمشاركة 7 كليات، هي الهندسة والبنات والحقوق والألسن والتجارة والآداب والطب، بالإضافة إلى فرديات العزف الموسيقى الفردي والغناء الفردي تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تشكلت لجنة تحكيم المهرجان من كل من الدكتور أحمد سعد، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية أكاديمية الفنون، والدكتور مدحت عبد السميع، الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقى العربية أكاديمية الفنون، والدكتور مازن دراز، الدكتور بالمعهد العالي للموسيقى العربية أكاديمية الفنون، والدكتور وائل وجيه، الدكتور بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

جاء ذلك بإشراف عام من إبراهيم سعيد، أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد بدأت فعاليات المسابقة بالغناء الفردي والعزف الفردي للكليات التي لا توجد بها فرق، وذلك يوم السبت الموافق 26 /8 على مسرح كلية التربية النوعية.

وقد أشرف على المسابقة من إعداد وتنفيذ الفعاليات طارق أحمد، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى عيسى، مدير إدارة النشاط الفني، وهند حامد عبد الرحمن، رئيس قسم الفنون المسرحية ومسئول تشغيل المسرح، وأحمد عادل ومشرف النشاط الفني عبد الفضيل كمال.