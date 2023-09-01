تفاصيل جولة شباب الدارسين والباحثين بالخارج في المتحف المصري الكبير

تحدث المهندس مينا مكين المسئول التنفيذي بمركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج عن مركز ميسي والذي أنشئ عام 2021 والهدف منه تجميع المصريين الذين يدرسون خارج مصر، للاستفادة من الشباب المقيمين سواء داخل مصر أو خارجها والهدف منه ربط المصريين بالخارج.

وأضاف مكين خلال مداخله هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر، أن الهدف من مركز ميسي هو التركيز على الباحثين والعاملين بالخارج وقدر الاستفادة بدراستهم وخبرتهم بشهادتهم، مؤكدا ضرورة أهمية مشاركتهم بالفاعليات التي تحدث في مصر .

جولة الشباب بالخارج بالمتحف المصري الكبير

وأشار المسئول التنفيذي بمركز وزارة الهجرة إلى أن شباب الدراسين والباحثين المصريين بالخارج قد زاروا المتحف المصري الكبير، لمعرفتهم بما هو جديد بمصر ومعرفتهم بالعظمة والإنجازات التي حدثت بمصر.