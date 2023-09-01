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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

ينقل التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الخاصة، والإذاعة شعائر شعائر صلاة الجمعة، في الأول من سبتمبر 2023.

 

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويتلو قرآن الجمعة الشيخ محمود علي حسن.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة، لتكون تحت عنوان "النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه" موجهة الأئمة بضرورة الالتزام بالضوابط والموضوع المحدد لخطبة الجمعة.

كما تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 15 مسجدًا، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 133 مسجدًا منها 98 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الفيوم
1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية
2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس
مديرية أوقاف الأقصر
3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية
مديرية أوقاف المنيا
4. الرحمن  - عزبة عاصم –ادمو
مديرية أوقاف الإسكندرية
5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول
مديرية أوقاف قنا
6. النور –  ساحل البقيلي  - نجع حمادي
7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص
مديرية أوقاف البحر الأحمر
8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا
مديرية أوقاف الشرقية
9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق
10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية
11. طيبة –  صان الحجر

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا
2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
3. نور الإسلام  - عزاقة  - طوخ
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد

 

صلاة الجمعة الأوقاف خطبة الجمعة الزقازيق الجمعة

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