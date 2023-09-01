عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 405 محاضر تموينية ومصادرة 34 طن لحوم وأسماك غير صالحة بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 22 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقري عشما بمركز الشهداء و دبركي بمنوف قبل بيعهم بالسوق السوداء  بهدف التربح ، كما تم التحفظ على طن أرز و 800 كجم مكرونة بأحد محال تجارة السلع الغذائية بناحية شبرا باص بمركز ومدينة شبين الكوم مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام ( 12484 ، 16001 ، 12001) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من التلاعب.

 جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية  على مدار يومين متتاليين لتشديد الرقابة التموينية بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة .

محافظ المنوفية يتفقد ممشى شبين الكوم الجديد وإصلاحات كوبري القاصد

محافظ المنوفية يقرر دعم نادى الوحدة لذوى الهمم في شبراباص بشبين الكوم


وأوضح المحافظ أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية تمكنت خلال تلك الحملات من تحرير (405) محضر تموينى متنوع ما بين (187) محضر مخالفات مخابز و (218) محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار ، مؤكداً مواصلة اللجان التفتيشية جهودها فى تشديد الرقابة الصارمة على المنشآت التموينية والمخابز وسلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة لحماية المستهلك وضبط المخالفين.


وفى سياق متصل، أشار محافظ المنوفية إلى أنه تم ضبط (33 طن و 633 كجم ) لحوم وكبدة وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وذلك خلال حملات شنتها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع الوحدات المحلية للمرور على المحلات العامة والمطاعم وأماكن بيع اللحوم و منافذ بيع السلع الغذائية بنطاق المحافظة خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 25 أغسطس الماضى ، وتم تحرير (22) محضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن .
هذا و شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين  .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسماك غير صالحة التموين والتجارة الداخلية السلع المغشوشة الطب البيطري السوق السوداء تجارة السلع الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

11 كلية بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 مطلوبة في سوق العمل.. اعرفها

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 740 ألف جنيه

لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة

في 40 ألف منفذ.. التموين تبدأ صرف سلع سبتمبر .. تفاصيل

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

مجموعة سهلة لـ ليفربول في قرعة الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ