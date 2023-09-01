ماذا يحدث عند وضع الفلفل الأسود في الطعام

يعد الفلفل الأسود من أشهر التوابل التي يتم استخدامها في المشويات وعدد كبير جدا من وصفات الطعام فما تأثيره على الصحة

ووفقا لما جاء في موقعnetmeds نعرض لكم اهم فوائد الفلفل الأسود للجسم

يعزز عملية الهضم

يعزز الفلفل الأسود إفراز العصارات الهضمية والإنزيمات التي تساعد في تحسين عملية الهضم إذا اقترحت جدتك إدخال الفلفل الأسود في كل وجبة، فهي على حق و يحفز الفلفل قدرة الجسم على تحطيم الطعام إلى جزيئات أصغر ويسهل عملية الهضم .

تثبت العديد من الدراسات أن الفلفل الأسود له تأثير إيجابي على إنزيمات البنكرياس التي تساعد في عملية الهضم بأكملها و تساعد الخصائص الطاردة للريح القوية للفلفل الأسود أيضًا في تخفيف آلام انتفاخ البطن والمغص.

يمنع السرطان

يساعد الفلفل الأسود في الدفاع ضد تكون الخلايا السرطانية و تعمل جودة البيبيرين الموجودة في الفلفل الأسود على تحسين امتصاص العناصر الغذائية الأساسية التي تعتبر حيوية لصحة الجهاز الهضمي وتمنع الإصابة بالسرطان.

تثبت الأدلة أيضًا أن خصائص البيبيرين المضادة للسرطان تقلل من الضغط على المستقيم وينبغي أن تستهلك في شكلها الخام لمكافحة حدوث السرطان.

يعزز فقدان الوزن

يساعد المكون السحري البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود في منع تكوين الخلايا الدهنية التي يمكن أن تساعدك في فقدان الوزن ويساعد غنى المغذيات النباتية في الفلفل الأسود في تحطيم الدهون الزائدة وتحسين عملية التمثيل الغذائي.

يمكن أن يكون الفلفل الأسود مع رذاذ من الليمون بمثابة لمسة صحية لك من خلال التتبيلة الإيطالية العادية مع الخضار المشوية والدجاج اللذيذة لتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

يخفف السعال والبرد

تم استخدام الفلفل الأسود على نطاق واسع في الطب الصيني التقليدي لعلاج نزلات البرد والسعال. يعزز الدورة الدموية وتدفق المخاط. عند دمجه مع العسل فإنه يعمل كأفضل مثبط طبيعي للسعال. الفلفل الأسود مفيد لعلاج أعراض الربو، وينظف الجهاز التنفسي ويحسن مشاكل الجهاز التنفسي مثل السعال الديكي.

جيد لصحة الدماغ

الفلفل الأسود من التوابل العجيبة لتعزيز عمل الدماغ. الفلفل الأسود غني جدًا بالبيبرين، ويمكنه تثبيط الإنزيم الذي يكسر السيروتونين مما يهدئ الناقل العصبي ويعزز أيضًا عمل الميلاتونين الذي ينظم دورة النوم.

يلعب البيبيرين الموجود في الفلفل الأسود دوراً حاسماً في الوقاية من مرض باركنسون من خلال تعزيز عمل الدوبامين، وهو هرمون ضروري يعاني من نقصه لدى مرضى باركنسون.

