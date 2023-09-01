الأمن يضبط سائق نقل يقود برعونة وبدون رخصة في القاهرة

‏ضبط رجال أمن القاهرة سائق سيارة نقل لقيامه بالسير برعونة وتجاوز السرعة المقررة والسير وقت حظر سير سيارات النقل وعدم حمله ثمة تراخيص.

‏كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل بوضع شجرة أعلى السيارة معرضاً حياة المواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها "مقيم بمحافظة الفيوم" ، أمكن ضبطه لقيامه بالسير برعونة وتجاوز السرعة المقررة والسير وقت حظر سير سيارات النقل وعدم حمله ثمة تراخيص وبمواجهته أعترف بإرتكاب المخالفات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.