بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، أن ناديه لم يتلق أي عروض رسمية لضم محمد صلاح، رغم أنباء انتقاله لصفوف اتحاد جدة السعودي.



كانت صحيفة عكاظ السعودية أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح سيصل إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، لتوقيع عقود انضمامه لاتحاد جدة.



وقال يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:" موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".



وأضاف:" علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأمدية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".



وتابع:" نحن متفاجئون من النشاط السعودي بإبرام العديد من الصفقات القوية، نحن بحاجة لتغيير بعض القواعد، الفارق الضخم بين العقود في أوروبا والعقود في السعودية ضخم لصالح الأخير، وهو ما يسبب مشاكل لنا".



ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.