خالص العزاء.. أحمد شوبير ينعي لاعب الزمالك السابق

نعى الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، الكابتن سعيد الجدي لاعب الزمالك السابق في فترة الثمانينيات .

وكتب شوبير عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر : خالص العزاء في وفاة الكابتن سعيد الجدى نجم نادي الزمالك السابق إنا لله وإنا اليه راجعون .

تقدم نادي الزمالك بخالص التعازي في وفاة سعيد الجدي نجم الفريق الأول لكرة القدم الأسبق بالقلعة البيضاء والذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ويعد سعيد الجدي أبرز نجوم الزمالك خلال فترة السبعينيات، وعمل لفترة طويلة مدربا بقطاع الناشئين بالزمالك قبل تعرضة لوعكة صحية خلال الفترة الماضية.