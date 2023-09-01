أم كلثوم في الفضاء.. الإماراتي سلطان النيادي يدخل التاريخ بأطول مهمة عربية بالسماء

اشتهرت أغاني الأيقونة المصرية الراحلة أم كلثوم، التي يتم تشغيلها مرات لا تحصى في سيارات الأجرة والمقاهي في جميع أنحاء العالم العربي. والآن، وبفضل الذوق الموسيقي لرائد فضاء إماراتي رائد، وجدت أم كلثوم طريقها إلى القاعات البيضاء في محطة الفضاء الدولية.

صرح سلطان النيادي، الذي من المقرر أن يصنع التاريخ في نهاية هذا الأسبوع بعد إكمال أطول مهمة فضائية عربية على الإطلاق، لصحيفة الجارديان من المدار، بأنه شعر بالمسؤولية خلال المهمة لجلب الثقافة العربية إلى الفضاء.

“الجميع يراقبوننا”.. وقال نيادي في رسالة فيديو مسجلة: "الجميع متحمسون للفضاء". "سمعت الكثير من زملائي يقولون: من الجميل سماع لغة مختلفة في المحطة.

سيطر على السفر السماوي لعقود من الزمن رواد الفضاء الذين دربتهم وكالة ناسا أو رواد الفضاء الروس. وحتى الآن، لم يكن هناك سوى 6 زوار للفضاء من العرب، المعروفين الآن باسم "نجمانوت" استنادا إلى الكلمة العربية للنجم "نجم".

وبالإضافة إلى التجارب العلمية الحيوية، استفاد النيادي من رحلته التي استغرقت 6 أشهر إلى محطة الفضاء الدولية، والتي تدور حول العالم بسرعة حوالي 17500 ميل في الساعة (28000 كم / ساعة) وعلى ارتفاع حوالي 250 ميلاً (400 كم)، عن طريق جلب عجائب الفضاء إلى العالم العربي.

ونشر مهندس الطيران البالغ من العمر 42 عامًا تحديثات فيديو منتظمة باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحياة في المحطة الفضائية، موضحًا حياته اليومية غير الطبيعية، بدءًا من تناول الطعام الفضائي المعبأ في الفراغ إلى الحفاظ على لياقته في بيئة "عديمة الوزن" باستخدام جهاز رفع الأثقال الذي يخلق مقاومته الخاصة.



وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بالضغط باعتباره واحدًا من مجموعة قليلة من رواد الفضاء لإشراك الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استكشاف الفضاء وعلومه، قال النيادي لصحيفة الجارديان إن هناك جمهورًا كبيرًا في العالم العربي "متعطش لمعرفة المزيد عن الفضاء".

وقال: "إن مسؤوليتنا هي تقديم المعرفة وتقديم هذه النتائج لهم بطريقة سهلة ومثيرة للاهتمام، خاصة الشباب... أحب أن أكون مصدر معلومات ومصدر إلهام لهم. لذا فهي حقًا مسؤولية كبيرة."

في الوقت نفسه، قدم نيادي منظورًا منعشًا لمجتمع مراقبة الفضاء العالمي، حيث التقط صورًا لمدن الشرق الأوسط والمواقع الشهيرة التي تحتفي بمنطقة غالبًا ما يتم تصويرها بشكل سلبي في الغرب.

كتب النيادي في تغريدة في وقت مبكر من مهمته: هنا مدينة بغداد الجميلة والتاريخية، حجر الزاوية في العصر الذهبي للمعرفة. "لقد أشعل الباحثون من هذه المدينة العظيمة نيران الاكتشافات، ومهدوا الطريق للعلم الحديث. إن إرثهم يذكرنا بمواصلة الوصول إلى النجوم.

وفي صورة أخرى للعاصمة اللبنانية، وصف بيروت بأنها "المدينة التي تتنفس الفن والثقافة والجمال"، وعن قناة السويس "قلب التجارة العالمية... التي جعلت القارات أقرب لبعضها البعض لأكثر من 150 عامًا".

وخلقت صوره الكثير من الإثارة عبر الإنترنت، وتم التقاطها باستخدام كاميرا مثبتة في "قبة" المحطة الفضائية، وهي وحدة صغيرة ذات 6 نوافذ جانبية تطل على الأرض. "كان الكثير من الناس يستجيبون، وكانوا سعداء وكانوا متحمسين حقًا لرؤية مكانهم يُنشر على تويتر من الفضاء. وأراد العديد من الأشخاص أن تظهر مدنهم أو بلدانهم الأصلية من الفضاء. لذلك، من المذهل حقًا إشراك الجمهور في النشاط الفضائي."

خلال رحلته الطويلة، صور النيادي نفسه وهو يحتفل بعيد الفطر الإسلامي في الفضاء، ويؤدي أدعية قرآنية ويرتدي كندورة إماراتية بيضاء، وهو ثوب تقليدي طويل. وفي فيديو آخر، يطفو عبر المحطة على صوت أم كلثوم في الخلفية.

وقال لصحيفة الجارديان: "هذا المكان يسمى محطة الفضاء الدولية"، مشدداً على كلمة "دولية". "لدينا جمهور كبير يحتاج إلى الفهم من كلا الجانبين - رائد فضاء عربي يعيش ويعمل على متن المحطة، ومن ثم يتعرفون على الثقافة التي ننتمي إليها والمنطقة".

وقد حطم رائد الفضاء، الذي درس في جامعة برايتون ثم انضم إلى القوات المسلحة الإماراتية، العديد من الأرقام القياسية أثناء وجوده في الفضاء، بما في ذلك أن يصبح أول عربي يقوم بالسير في الفضاء، والذي استمر لمدة سبع ساعات - على الرغم من أنه يقول "حقا" "لم أشعر" بالوقت يمر على الإطلاق.

وفي مايو، السعوديان، ريانة برناوي - أول امرأة عربية في الفضاء - وعلي القرني، إلى النيادي في مهمة مدتها ثمانية أيام. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها ثلاثة عرب في الفضاء معًا في نفس الوقت.

قال النيادي إن وصول زميليه كان "سريالياً حقاً". "مجرد التفكير في اثنين أو ثلاثة من رواد الفضاء في هذا الصدد، يجتمعون في الفضاء ويتحدثون باللغة العربية - كان الأمر رائعًا حقًا."

وبعد عدة أشهر، كان النيادي يستعد للعودة. ومن المقرر أن يغادر يوم السبت لكنه لن يعود إلى الأرض حتى يوم الأحد، على الرغم من أن عقله يركز بالفعل على الكماليات الأرضية. قال: "أول شيء سأفعله هو الاستحمام بماء ساخن، وثاني شيء سأفعله هو تناول فنجان قهوة حقيقي".