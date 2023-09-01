حزب الغد: حملة مركزية لتأييد السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة

قرر المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، تشكيل إدارة مركزية بالحزب تكون مهمتها إعداد وإدارة حملة الحزب للإنتخابات الرئاسية القادمة.

أكد "موسى" أن الحملة الانتخابية الرئاسية للحزب سيكون لها متحدث رسمى و7 لجان مركزية هى اللجنة الاستشارية اللجنة القانونية والادارية ولجنة متابعة الحملة ولجنة الاعلام لجنة التواصل السياسى ولجنة المؤتمرات ولجنة للمتطوعين للعمل فى الحملة بمختلف مراكز الجمهورية بالاضافة الى مسؤلين فى المحافظات، وسيتم تصميم بنارات ومطبوعات تعريفية ترويجيه لاهم انجازات الرئيس خلال الفترة السابقة ومنذ توليه المسؤلية الوطنية وخطة للمؤتمرات الشعبية فى بعض عواصم ومراكز المحافظات.

أضاف المهندس موسى أن حملة حزب الغد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى وإعادة انتخابه ترحب بكل قيادات واعضاء الاحزاب الاخرى التى تعتبر مرشحها هو الرئيس عبد الفتاح السيسى كما ترحب ادارة حملة حزب الغد بالتنسيق الكامل معهم فمرشحنا واحد وهدفنا مشترك ومصلحتنا الوطنية واحدة.

كان حزب الغد قد قرر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مرشح حزب الغد للإنتخابات الرئاسة القادمة.