في افتتاح بطولة الجمهورية للشركات.. تنس طاولة إنبى يهزم الضرائب بثلاثية

حقق فريق تنس طاولة بنادى إنبى تحقيق فوزاً هاماً على نظيره الضرائب بنتيجة 1/3 فى المباراة التى جمعت الفريقين بالصالة المغطاة لملعب عادل خيرالله ببورسعيد ، فى إفتتاح مشوار إنبى ببطولة الجمهورية للشركات لتنس الطاولة رقم 56 ، فى الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر الجارى .

شهدت المباراة أداءاً مميزاً وقوياً للفريق الذى نجح فى حسم اللقاء لصالحه منذ بدايته ، حيث شارك فى المباراة كلاً من اشرف عاشور و ايمن زكريا وخالد محمد وسيد زينهم وعبد السلام محمد و هاني عبد السلام ، فيما يقود الفريق إدارياً أحمد ناجي وحسام عبد المحسن و نادر عثمان.

شهدت المباراة متابعة مستمرة من جانب المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمشرف على لعبة تنس طاولة .