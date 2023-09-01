مجلس الأمن: اجتماع 20 سبتمبر بشأن أوكرانيا سيعقد على مستوى رؤساء الوفود

أعلن فريد خوجة، مندوب ألبانيا في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، 1 سبتمبر 2023، أن الاجتماع الخاص بأوكرانيا، الذي سيعقد في 20 سبتمبر الجاري، سيعقد بحضور رؤساء الوفود.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن "خوجة" أن الأمم المتحدة تسعى للاستفادة من وجود القادة في نيويورك؛ لإجراء مناقشات هادفة في مجلس الأمن على مستوى رؤساء الوفود.

وتترأس ألبانيا مجلس الأمن الدولي، بدءا من اليوم الجمعة، الأول من سبتمبر، ولمدة شهر.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد اجتماعًا بشأن أوكرانيا، في 20 سبتمبر، خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة.