إبراهيم الكرداني: كنت هغرق بسبب يوسف فخر الدين.. ونصحني بعدم التمثيل لهذا السبب

قال الإعلامي القدير د. إبراهيم الكرداني، إن هوايته كانت التمثيل خاصة المسرح في مرحلة الطفولة والجامعة، مستدركا: قمت بتمثيل مسرحية "ثورة من الحب " في الجامعة.



وأضاف د. إبراهيم الكرداني خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: تمنيت التمثيل أمام يوسف فخر الدين ، وفوجئت أنه متواجد في البحر بالاسكندرية، فقمت بالسباحة وكدت أتعرض للغرق ولكنه أنقذني وتعرفت عليه ونصحني بعدم الدخول في مهنة التمثيل وقال لي : انت ابن ناس يا إبراهيم ومجال الفن ليس مجالك.



وكشف الكرداني خلال الحلقة أسرارا وكواليس تذاع لأول مرة عن حياته ومسيرته المهنية في مجالي الطب والإعلام.



واعترف الكرداني خلال حلقة بالخط العريض، أنه يعاني من الوحدة حاليا بعد انفصاله وقراره العيش بمفرده، قائلا: الفترة الأخيرة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا.



وحكى الإعلامي الشهير تفاصيل وكواليس برامجه الشهيرة، وأهمها "صباح الخير يا مصر"، و"بانوراما مصرية".



وفي الحلقة أيضا، تحدث الكرداني عن الفنانة الراحلة صباح، وكواليس لقاءاته معها.

وكشف الكرداني تفاصيل مشاركته في حفل بالأقصر بعد الحادث الإرهابي الشهير عام 1997، وتفاصيل حديثه مع الفنان العالمي عمر الشريف.



يذاع برنامج بالخط العريض على قناة الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة في الثامنة مساء.

