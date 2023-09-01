إبراهيم الكرداني: الانفصال سبب نجاحي.. لكنني أشعر بالوحدة وعشت أيامًا صعبة

قال الإعلامي القدير د. إبراهيم الكرداني، إنه يشعر بالوحدة حاليا خاصة بعد انفصاله مرتين. مستدركا: اللي حصل من اختياري ولابد من التحمل.



وأضاف د. إبراهيم الكرداني خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة "لم أندم على عدم إنجابي لأطفال رغبة في عدم الزيادة السكانية".



وكشف الكرداني خلال الحلقة أسرارا وكواليس تذاع لأول مرة عن حياته ومسيرته المهنية في مجالي الطب والإعلام.



واعترف الكرداني خلال حلقة بالخط العريض، أنه يعاني من الوحدة حاليا بعد انفصاله وقراره العيش بمفرده، قائلا: الفترة الأخيرة كنت بمر بمرحلة صعبة جدا.



وقال الاعلامي د. إبراهيم الكرداني، إن الانفصال سبب نجاحه في حياتي الشخصية، وحكى الإعلامي الشهير تفاصيل وكواليس برامجه الشهيرة، وأهمها "صباح الخير يا مصر"، و"بانوراما مصرية".

وفي الحلقة أيضا، تحدث الكرداني عن الفنانة الراحلة صباح، وكواليس لقاءاته معها.



وكشف الكرداني تفاصيل مشاركته في حفل بالأقصر بعد الحادث الإرهابي الشهير عام 1997، وتفاصيل حديثه مع الفنان العالمي عمر الشريف.