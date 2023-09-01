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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ابنة نجيب محفوظ تروي كواليس «السيناريو المنسي» لوالدها| فيديو

ابنة نجيب محفوظ
ابنة نجيب محفوظ

كشفت هدى نجيب محفوظ، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، كواليس “السيناريو المنسي” لوالدها.

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وقالت هدى نجيب محفوظ٫ ابنة نجيب محفوظ ”٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": “أنا لقيت السيناريو في مكتبة لوالدي، وهي مكتبة غير رئيسية٫ وعرفت إن السيناريو كان بتاع فريد شوقي؛ لأنه كان عنده كتيب للضرائب، ومكتوب فيه السيناريوهات اللي عملها، والمبالغ اللي أخدها”.

 

وأضافت: “هذا السيناريو ما اتعملش؛ عشان كده السيناريو كان موجود في البيت، وأنا لقيته من فترة”٫ موضحه: “أنا كل فترة بدور في المكتبة الخاصة بوالدي، وبكتشف حاجات جديدة، سواء مخطوطات، أو أفكار، أو غيرها من الأشياء”.
 


 

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