العثور على جثة شاب مجهول الهوية بأحد العقارات تحت الإنشاء في الغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر على جثة لشاب مجهول الهوية في بداية العقد الثالث من العمر داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة الغردقة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي الغردقة العام تحت تصرف النيابة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب في العشرينات من العمر.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى موقع البلاغ، وتمت معاينة موقع الحادث، وإيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.