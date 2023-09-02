بسبب سيلفي .. السجن 3 سنوات لشاب مصري في بريطانيا

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، أن شابًا مصريًا حكم عليه بالسجن 3 سنوات بعد توجيه اتهامات له إثر التقاطه صور "سيلفي" بينما كان يقود قاربًا في القناة الإنجليزية، على متنه 50 مهاجرًا.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الشاب الذي يدعى رضا حمود عبد ربه، حكم عليه من قبل محكمة سالزبري كراون بعد إدانته بتسهيل الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة ومحاولة دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله: "تولى عبد ربه مسؤولية قارب صغير مكتظ بشكل خطير ومكتظ بـ 50 مهاجرًا أثناء محاولته الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني في يوليو 2022".

القارب الذي كان يقوده الشاب المصري

وأضاف أن الشاب المصري "التقط صورًا لنفسه أثناء قيامه بذلك، واحتفظ بالصور على هاتفه والتي استخدمتها وحدة التحقيقات الجنائية والمالية التابعة لوزارة الداخلية كدليل إدانة ضده"، مشيرًا إلى أن الصور تم التقاطها "قبل لحظات من اعتراض قوة الحدود للقارب، وهي وتظهر عبد ربه واضعًا يده على دفة القيادة بينما كان يقود القارب نحو المملكة المتحدة".

ونقلت "سكاي نيوز" البريطانية عن وزير الهجرة روبرت جينريك قوله: "لقد حاول هذا الطيار بوقاحة انتهاك قوانيننا، وتم تقديمه إلى العدالة. لن يتم التسامح مع تعريض حياة للخطر من خلال قيادة الرجال والنساء والأطفال عبر القناة في قوارب واهية، وسنواصل العمل بلا هوادة لوقف عمليات العبور غير الضرورية هذه على الإطلاق وضمان وضع المسؤولين عنها خلف القضبان".