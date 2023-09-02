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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سيلفي .. السجن 3 سنوات لشاب مصري في بريطانيا

الشاب المصري
الشاب المصري

أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة، أن شابًا مصريًا حكم عليه بالسجن 3 سنوات بعد توجيه اتهامات له إثر التقاطه صور "سيلفي" بينما كان يقود قاربًا في القناة الإنجليزية، على متنه 50 مهاجرًا.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الشاب الذي يدعى رضا حمود عبد ربه، حكم عليه من قبل محكمة سالزبري كراون بعد إدانته بتسهيل الهجرة غير الشرعية إلى المملكة المتحدة ومحاولة دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

ونقلت الشبكة عن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله: "تولى عبد ربه مسؤولية قارب صغير مكتظ بشكل خطير ومكتظ بـ 50 مهاجرًا أثناء محاولته الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني في يوليو 2022".

Undated handout photo issued by the Home Office of Reda Hamoud Abdurabou who posed for selfies as he piloted a small boat with fifty migrants on board while trying to cross the English Channel. The 25-year-old was sentenced to three years and two months in prison at Salisbury Crown Court on Friday after being found guilty of assisting unlawful immigration to the UK and attempting to enter the country illegally. He was arrested when he arrived in the UK and his mobile phone
القارب الذي كان يقوده الشاب المصري

وأضاف أن الشاب المصري "التقط صورًا لنفسه أثناء قيامه بذلك، واحتفظ بالصور على هاتفه والتي استخدمتها وحدة التحقيقات الجنائية والمالية التابعة لوزارة الداخلية كدليل إدانة ضده"، مشيرًا إلى أن الصور تم التقاطها "قبل لحظات من اعتراض قوة الحدود للقارب، وهي وتظهر عبد ربه واضعًا يده على دفة القيادة بينما كان يقود القارب نحو المملكة المتحدة".

ونقلت "سكاي نيوز" البريطانية عن وزير الهجرة روبرت جينريك قوله: "لقد حاول هذا الطيار بوقاحة انتهاك قوانيننا، وتم تقديمه إلى العدالة. لن يتم التسامح مع تعريض حياة للخطر من خلال قيادة الرجال والنساء والأطفال عبر القناة في قوارب واهية، وسنواصل العمل بلا هوادة لوقف عمليات العبور غير الضرورية هذه على الإطلاق وضمان وضع المسؤولين عنها خلف القضبان".

سيلفي بريطانيا مصر السجن الشرطة البريطانية

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