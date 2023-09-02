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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصوت الذهبي.. عمرو أديب يشيد بمحمد الحلو وهيئة الترفيه.. شاهد

عمرو دياب
عمرو دياب

نشر الإعلامي عمرو أديب منشور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر

 

وكتب عمرو اديب:" فى بعض الاحيان تنسي خواص الذهب الأساسية، لامع جميل لا يتغير معدنه ولا لونه على مر السنين . ومهما توارى لأي سبب مجرد حركة بسيطة تظهره للعيان ويصيح الناس كلها ذهب ذهب . شكرا محمد الحلو شكرا هيئة الترفية".
 

يعتبر الإعلامي عمرو أديب واحدًا من أبرز الأسماء على الساحة الإعلامية، فهو واحد من الإعلاميين الذين غيروا من شكلالبرامج الحوارية على شاشة التليفزيون، ويرتبط اسم أديب باسم زوجته الإعلامية لميس الحديدي، فهما الثنائيالإعلامي الأشهر في مصر.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الصور لخطوبة ابن الإعلامي عمروأديب،  وسط سعادة عارمة من الأسرة، إلا أنه ما لا يعرفه الكثيرون هو أن الشاب الذي احتفلت عائلة أديب بخطبته هو ابنالاعلامي عمرو أديب من زوجته الاولى أماني سوكا، وليس من لميس الحديدي.

الإعلامي عمرو أديب يوجة رسالة لإعلامية لميس الحديدي زوجته الاولى

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