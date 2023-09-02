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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الـ 23 من قوافل ستر وعافية

سماح أبو بكر عزت،
سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة،

كشفت سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، تفاصيل إطلاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى المرحلة الـ 23 من قوافل "ستر وعافية"، قائلة إنه كان حلمها أن تستمع للأطفال وتجلس معهم.

وأضافت سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”: “ الأطفال لا تجامل ولا تنافق، وعندما أسألهم عن مشروعات حياة كريمة يتدافعون نحوى ويتحدثون عن هذه الإنجازات”.

وتابعت سماح أبو بكر عزت، سفيرة حياة كريمة، أن هناك طفل فى البحيرة قال لها:"حياة كريمة جعلتنا نحب بعض لأنها بنت لنا مدارس"، مؤكدة أن حياة كريمة مبادرة رائعة.

سماح أبو بكر عزت حياة كريمة التحالف الوطني ستر وعافية مانشيت

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