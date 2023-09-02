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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

قبل ساعات من غلق الميركاتو| برشلونة يخطف نجم مدريد.. وهذا الاعب يقرر الرحيل

فيلكيس
فيلكيس

حسم نادي برشلونة صفقة جديدة قبل غلق باب الميركاتو الصيفي الحالي بساعات معدودة، والغرض من تلك الصفقة دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

فيليكس 

برشلونة ينهي صفقة فيليكس

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي الموثوق في اخبار الانتقالات، أن أتلتيكو مدريد وافق على رحيل لاعبه جواو فيليكس إلى صفوف برشلونة خلال الميركاتو الصيفي.

وأوضح رومانو أن الأتليتي اتفق مع البارسا شفهيًا على صيغة الإعارة، لمدة موسم وحيد، ولن يتضمن العقد بند أحقية الشراء.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات وربما الدقائق الأخيرة من نافذة الانتقالات، تطورات في الصفقة والتوقيع الرسمي ثم الإعلان من جانب البلوجرانا.

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تفاصيل صفقة فيليكس

وأضاف دى مارزيو «أن رسوم الإعارة تتراوح بين 7 إلى 8 ملايين يورو، كما سيدفع برشلونة راتب اللاعب بالكامل».

ومن المتوقع أن يحصل فيليكس على 10 ملايين يورو سنويا، ما يعنى أن برشلونة سيدفع نحو 18 مليون يورو لاستعارة اللاعب، وهذه القيمة مناسبة للوضع المالى للبارسا.

وثارت الجماهير ضد النجم البرتغالى منذ أول نزوله الملعب لإجراء عمليات الإحماء خلال مباراة أتلتيكو الأولى فى الليجا هذا الموسم، وذلك بسبب تصريحات اللاعب المثيرة للجدل التى أطلقها مؤخرا، والتى أعلن خلالها بشكل صريح رغبته فى النتقال إلى صفوف برشلونة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن جماهير فريق أتلتيكو مدريد وجهت العديد من الشتائم والسباب للبرتغالى خلال تواجده فى "استاد واندا ميتروبوليتانو".

فيليكس 

رحيل جارسيا نجم فريق نادي برشلونة لمدة عام واحد 

اتخذ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الاسباني  قرار الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قبل غلق الميركاتو بساعات قليلة.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن أشارت بعض التقارير الصحفية أن إريك جارسيا مدافع فريق برشلونة قد قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني قبل غلق الميركاتو.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية فإن إريك جارسيا قرر الاستمرار في الدوري الإسباني والذهاب إلى صفوف فريق جيرونا.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة قد وضع بند في الصفقة أن يكون الرحيل على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

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