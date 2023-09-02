حليم: خسارة صن داونز كانت نقطة تحول في موسم الأهلي مع كولر



يرى محمد حليم، لاعب حرس الحدود السابق، أن خسارة الأهلي من صن داونز الجنوب أفريقي، بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي، وراء تحول مسرة الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.



وقال حليم في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " كولر أحدث تطويرا كبيرا على المستويين الدفاعي والهجومي بفريق الأهلي منذ مجيئه".



وتابع: "خسارة الأهلي من صن داونز بخماسية كانت نقطة تحول لمسيرة الفريق تحت قيادة المدرب السويسري".



وأتم: "الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة أن صلاح محسن له خصائص الجناح بشكل أكبر من المهاجم الصريح".