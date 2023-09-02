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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب مختلفة لـ إكتشاف الصداقة المزيفة.. الخيانة والكذب الأكثر وضوحا

أسباب مختلفة لإكتشاف
أسباب مختلفة لإكتشاف الصداقة المزيفة

يتشكى الكثير من الأشخاص من مشكلة الصداقة المزيفة التى انتشرت فى الأخيرة،لذلك نكشف عن عدة أسباب قد تؤدي إلى اكتشاف الصداقة المزيفة، وفيما يلي بعض الأسباب الشائعة بحسب ما نشره موقع هيلثي: 

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أسباب مختلفة لإكتشاف الصداقة المزيفة

النفاق والمكر: قد يتظاهر البعض بأنهم أصدقاءك ويظهرون اهتمامًا ودعمًا لك، ولكن في الحقيقة يكون لديهم أجندة خفية أو يسعون للاستفادة منك. قد يكونون يستخدمونك لتحقيق أهدافهم الشخصية أو المالية، وعندما لا تكون لديك شيء يمكنهم الاستفادة منه، قد يظهرون حقيقتهم ويتخلىون عنك.

الغيرة والحسد: قد يشعر بعض الأشخاص بالغيرة من نجاحك أو سعادتك، وبدلاً من أن يكونوا صددقاء حقيقيين يدعمونك، قد يتظاهرون بالصداقة ولكن في الخفاء يعملون على تقويضك وإحباطك.

عدم الصدق والنقص في التواصل: قد يكون لدى البعض صعوبة في التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم بصدق، وبدلاً من ذلك يختارون الاستعراض والتظاهر بالصداقة. قد يكونون غير قادرين على بناء علاقة صداقة مستدامة وصادقة.

تغيرات في الظروف والمصالح: قد يؤدي تغير الظروف الشخصية للأشخاص إلى تغير نمط الصداقة. على سبيل المثال، إذا تغيرت أولويات شخص ما أو تحقق له فرص جديدة، فقد يهمل الصداقة ويبتعد عنك.

عدم التوافق والاختلافات الشخصية: قد يكون هناك اختلافات في القيم والاهتمامات والشخصيات بينك وبين الأشخاص الذين اعتبرتهم أصدقاء. هذه الاختلافات قد تؤدي إلى عدم الارتباط العميق وظهور الصداقة المزيفة.

الخيانة والانتهاكات: قد يحدث أن يخونك صديق مقرب أو ينتهك ثقتك بطرق مختلفة، مثل النميمة أو الكذب أو الخيانة العاطفية. هذه الأفعال قد تكشف عن طبيعة الصداقة المزيفة وتجبرك على إعادة تقييم العلاقة.

هذه بعض الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف الصداقة المزيفة، ومن المهم أن تتذكر أنه لا يمكنك السيطرة على أفعال الآخرين، ولذلك من الأفضل التركيز على العلاقات الصحية والمبنية على الصدق والثقة. قد تحتاج إلى الوقت والخبرة لتعرف الأشخاص الذين يستحقون الثقة والذين يمكنك بناء صداقات حقيقية معهم.

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