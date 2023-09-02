عرض فيلم "ستموت فى العشرين" بنادي السينما الأفريقية

يعرض اليوم فيلم "ستموت فى العشرين" بنادى السينما الأفريقية بسينما الهناجر، والفيلم من إخراج أمجد أبو العلا.

وتدور أحداث فيلم “ستموت فى العشرين” حول طفل يتنبأ له بأنه سيموت فى العشرين من عمره ما يجعل الأبوين يمران بظروف وأفكار صعبة ويحاولان السيطرة عليه، ترى ماذا يحدث عندما يصل هذا الطفل إلى سن العشرين؟.

فيلم “ستموت فى العشرين”

يذكر أن أمجد أبو العلاء مخرج ومنتج وكاتب سينمائي سوداني درس الإخراج بجامعة الإمارات العربية المتحدة و يقيم في القاهرة. من أفلامه الروائية القصيرة على رصيف الروح ٢٠٠٤، الفائز بجائزة أفضل فيلم روائي قصير، فئة الطلبة، في مسابقة أفلام من الإمارات، ريش الطيور ٢٠٠٥، تينا ٢٠٠٩ الذي شارك في مهرجان دبي السينمائي، و ستوديو ٢٠١٢ الذي أنجزه بإشراف المخرج الإيراني عباس كايروستامي، وحصل على جائزة لجنة التحكيم بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ٢٠١٣.

حاز أبو العلاء في المسرح على جائزة أفضل نص مسرحي عربي عن فطائر التفاح من الهيئة العربية للمسرح عام ٢٠١٢.

في العام ٢٠١٩ أنجز أمجد أبو العلاء فيلمه الروائي الطويل الأول ستموت في العشرين، الذي حاز على جائزة أسد المستقبل من مهرجان فينيسيا السينمائي، ونجمة الجونة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي، والتانيت الذهبي للعمل الأول في مهرجان قرطاج، وجائزة الجمهور في مهرجان أجيال السينمائي، بالإضافة إلى عرضه في العشرات من المهرجانات العربية والدولية، وحصوله أكثر من عشرون جائزة أخرى، عمل أبو العلاء مبرمجًا ومستشارًا لمهرجان السودان للسينما المستقلة، كما يواصل عمله كمنتج سينمائي عبر شركة ستيشن فيلمز.