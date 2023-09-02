حالة الطقس اليوم .. الرطوبة عالية وأجواء شديدة الحرارة تكسر حاجز الـ 40 درجة

تشهد حالة الطقس اليوم، ارتفاع نسبي في معدل الرطوبة على كافة الأنحاء، حيث تسبب هذه الزيادة في زيادة الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

الطقس اليوم شديدة الحرارة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس اليوم، معتدل الحرارة رطب خلال ساعات الليل أيضا،على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس اليوم

ويشهد الطقس نشاط رياح على منطاق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة والرطوبة اليوم

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم على مناطق البلاد المختلفة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 37 والمحسوسة تكون 37 درجة.

السواحل الشمالية تسجل 32 والمحسوسة تكون 35 درجة.

جنوب سيناء تسجل 40 والمحسوسة تكون 43 درجة.

شمال الصعيد تسجل 37 والمحسوسة تكون 39 درجة.

جنوب الصعيد تسجل 44 والمحسوسة تكون 41 درجة.

وعن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون 85% ليلا و40% نهارا

السواحل الشمالية تكون 95% ليلا و55% نهارا

جنوب سيناء تكون 70% و40% نهارا

شمال الصعيد 65% ليلا و30% نهارا

جنوب الصعيد 35% ليلا و15% نهارا