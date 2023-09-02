رئيس حزب الاتحاد: المواطن هو الهدف الأول من منتدى الأحزاب السكندرية

قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن المواطن السكندري هو الهدف الأول من تدشين منتدى الأحزاب السكندرية، حيث يمكن اعتبار المنتدى على أنه وحدات رقابية تحاكي في دورها ما تقوم به اللجان المحلية من مراقبة الحكومة ومواجهة أي تقصير في الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون من خلال لجان متخصصة ومشكلة من الأحزاب أعضاء المنتدى.

وأضاف "صقر"، أن منتدى الأحزاب السكندرية يستهدف إعادة عروس البحر المتوسط إلى مكانتها الطبيعية، كواحدة من المحافظات التي تتمتع بمقدرات فريدة، ويجب أن ينعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين بها، لذلك تستهدف أحزاب المنتدى مواجهة أي معوقات تقف أمام المواطن السكندري.

ونوه رئيس حزب الاتحاد إلى أن أهمية المنتدى تأتي في الوقت الذي تنتظر فيه الأحزاب عودة المجالس المحلية المنتخبة، وهو تدريب عملي لشباب الأحزاب للمشاركة فيما بعد في المجالس المحلية الشعبية المنتخبة، مشيرا إلى أن المنتدى يحاول الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بعيدا عن الأيدلوجيات السياسية.

وأشار رضا صقر إلى أنه يرحب بتوسع الفكرة وتدشين المنتدى في محافظات أخرى، بعد نجاحها في الإسكندرية، إضافة إلى انضمام أحزاب أخرى، يمكن أن تساعد في الارتقاء بأداء اللجان المشكلة وتضيف للمنتدى.