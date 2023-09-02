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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شاهد|الانتهاء من أعمال مشروعات برج مأخذ سور مجرى العيون وحصن بابليون

برج مأخذ سور مجري
برج مأخذ سور مجري العيون

قال عاطف الدباح مدير المكتب الفني للامين العام بالمجلس الأعلى للآثار، إن الآثار تمثل قوة مصر الناعمة حول العالم، وشهدت منطقة مصر القديمة والفسطاط " القاهرة التاريخية " بزيارة رئيس الوزراء لافتتاح ٣ معالم أثرية هامة وكان اولها برج مأخذ بسور مجري العيون والمعبد اليهودي.


وأكد الدباح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج" صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية “الأولى” أن المعبد اليهودي يمثل قيمة أثرية وتاريخية للمصريين، لافتا ألى أنه من الآثار التي كانت لها الفضل في توثيق أوضاع معيشة اليهود في مصر لفترات، وبجوارها حصن بابليون.

المجلس الأعلى للأثار

وأضاف: أن برج  المأخذ بسور مجري العيون كانت مهمته الرئيسية توصيل المياه إلى القلعة، مؤكدا أن أعمال الترميم لبرج مأخذ تمت بأيادي المرممين والعاملين بالمجلس الأعلى للآثار والجميع كان له الفضل في ترميم ذلك السور.

جاري تنفيذ الترميم ببرج الماخذ بطرق علمية حديثة

وكشف  مدير المكتب الفني للأمين العام بالمجلس الأعلى للآثار أن أعمال الترميم التى تمت ببرج المأخذ تكون في الواجهات الحجرية التي تطل على الكورنيش جميعها كانتحمل مخلفات من عوادم السيارات بما فيها منطقة القصر العيني وكورنيش النيل فعلى مدار ال ٢٤ ساعة يمر بها سيارات،ـ كل هذا أثر بالسلب على الوجه الحجرية الرئيسية ، منوها إلى أنه جاري تنفيذ الترميم ببرج الماخذ بطرق علمية حديثة.

الفسطاط مصر القديمة المعبد اليهودي برج مأخذ سور مجرى العيون الوجه الحجرية اعمال الترميم

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