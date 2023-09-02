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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الملاريا.. الأعراض الشائعة وطرق الوقاية والعلاج

الملاريا
الملاريا

نشرت وزارة الصحة دليلاً تعريفاً عن مرض الملاريا يتضمن أعراضها والمسببات الخاصة به وفترة حضانته وطرق الوقاية والعلاج 

 وقالت وزارة الصحة والسكان أن الملاريا : مرض طفيلي يعرف بالبلازموديوم ينتقل للإنسان عن طريق أنثي بعوضة الأنوفيليس

مسبب المرض: 

          طفيل وحيد الخلية البلازموديوم وهو علي اربع أنواع ( فالسبارم ) المسبب للملاريا الخبيثة وفايفكس واوفال المسبب للملاريا الحميدة والملاري المسبب للملاريا الرباعية الحميدة

فترة الحضانة:

         عدة أيام الي شهر

مصدر العدوي:

  • من انسان مصاب الي انسان سليم بواسطة لدغة انثي بعوضة الانوفيليس
  • من الام الحامل المصابة الي جنينها عبر المشيمة
  • من نقل كيس دم انسان مصاب الي انسان أخر

الأعراض:

    ارتفاع في درجة الحرارة ( حمي ) علي فترات منتظمة تصل الي 36 ساعة للملاريا الخبيثة و 48 ساعة للملاريا الحميدة و 72 ساعة للملاريا الرباعية وذلك في بداية ظهور الأعراض ثم يحدث قشعريرة ويشعر المريض برعشة ويكون الجلد جاف وبارد ومدتها من 1-3 ساعات ثم تبدا درجة الحرارة في الارتفاع قد تصل الي40˚م مع الشعور بصداع شديد وزيادة في سرعة النبض والتنفس لتستمر الي 2-4 ساعات

ثم تمر مرحلة العرق حيث تبتل ملابس المريض وأغطيته ويعود النبض والتنفس الي الحالة الطبيعية حيث يشعر المريض بالراحة ويخلد الي النوم العميق وتتكرر وهذه النوبات حسب نوع البلازموديوم ويصاحب ذلك فقر دم – آلام بالجسم والعضلات – صفراء – قيء – صعوبة في التنفس – هبوط حاد بالدورة الدموية وتدهور في الوعي الي غيبوبة مع مضاعفات مثل تضخم في الطحال والكبد – حمي – البول الاسود – ملاريا الجهاز العصبي – والسكتة الدماغية – واجهاض المرأة الحامل المصابة

الإجراءات الوقائية للحالات :

 التقصي المباشر : يقوم ملاحظي وحدات الملاريا بالزيارات المنزلية للقري التابعة للوحدة بالمراكز المختلفة بهدف جمع عينات الدم من جميع حالات الحميات الموجودة اثناء الزيارة أو التي كانت موجودة خلال الاسبوعين السابقين علي الزيارة وصبغ العينات وفحصها لتحديد المصابين بطفيل الملاريا وتحديد نوع الإصابة .

التقصي الغير مباشر : يتم جمع عينات من المترددين علي الوحدة من الذين يشكون من وجود حمي وفحص العينات لتحديد الإصابة من عدمه ويتم فحص عينات الدم الواردة من القري أو مستشفيات الحميات والتي يتم جمعهابمعرفة مساعد المعمل بموجب ارانيك خاصة , كما تقوم أدارة الجامبيا بأسوان باتخاذ الإجراءات لمواجهة ظهور حالات ملاريا وافدة من مناطق المتوطنة عبر الحدود مع السودان ( البواخر – المنافذ البرية )

ــ يتم صرف علاج وقائي للمسافرين (المفلوكين ) الي الدول التي يتوطن بها المرض

ــ بالإضافة الي أعمال التقصي الحشري في الأماكن التي يكتشف بها حالات أصابه وجمع عينات دم من المخالطين.

اجراءات وقائية عامه :

  • الحماية الشخصية للمسافرين الي مناطق موبوءة بالملاريا
  • استخدام الناموسيات بأماكن الاقامة
  • تجنب الجسم للدغات البعوض وخاصة عند بداية فترة حلول الظلام
  • استخدام طارد للبعوض
  • استخدام العلاجات الوقائية
  • برامج التثقيف الصحي والتوعية

العلاج:

  • استخدام الادوية المضادة للملاريا مثل عقار الكوارتم اقراص ومشتقات الارتيمزنين – كينين وفق بروتوكول علاج الملاريا
الملاريا المسببات العلاج مرض طفيلي البلازموديوم حمى

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