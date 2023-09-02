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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خناقات وخلافات.. شوبير يكشف سبب فشل رحيل ثنائي الزمالك إلى سموحة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن سبب فشل انتقال ثنائي  نادي الزمالك محمود شبانة وحمدي علاء إلى نادي سموحة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”:" صفقة انتقال محمود شبانة وحمدي علاء إلى سموحة توقفت بسبب الاختلاف على طريقة سداد المقابل المادي للصفقة".

وأضاف:" سموحة كان يريد ضم محمود شبانة نهائيا وحمدي علاء إعارة لمدة موسم مقابل 8.5 مليون جنيه، لكن الأمر توقف، وفيه شويه  خناقات وخلافات".

وتابع:" الزمالك يبحث الآن عن بيع محمود شبانة وإعارة حمدي علاء، ويوجد عروض عديدة جدا، وأسوريو مدرب الفريق قال أنه لا يمانع في تواجد الثنائي مع الفريق حال عدم رحيلهما".

يذكر أن نادي الزمالك ممنوع من إبرام صفقات جديدة خلال الصيف الحالي بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بسبب بعض الغرامات التي لم يتم سدادها.

الزمالك شوبير محمود شبانة حمدي علاء سموحة

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