رفضت طلبه.. ضابط أميركي يطلق النار على إمرأة حامل| فيديو

بثت فضائية العربية تقريرا مصورا عن ضابط أميركي يطلق النار على أمرأة حامل، بعد أن نشرت شرطة أوهايو مقاطع من كاميرات ضابطين، لحادثة وقعت في بلدة بليندون أطلق فيها أحدهما النار على امرأة حامل أميركية من أصل أفريقي بعدما رفضت الخروج من سيارتها إثر الاشتباه بها في سرقة متجر، وظلت السيدة تستغيث.

وأظهر التقرير، أنها اصطدمت بالضابط أثناء محاولتها التحرك.

إطلاق النار على السيدة عبر الزجاج الأمامي

ووفقا لجون بيلغورد قائد شرطة بليندون: قادت المشتبه بها في السرقة سيارتها نحو أحد الضباط، وأطلق ضابط رصاصة واحدة عليها عبر الزجاج الأمامي.

وفي هذا السياق، تم إعلان وفاة السيدة مع جنينها بعد نقلها إلى المستشفي لاحقا، فيما وضعت الشرطة الضابطين بإجازة إدارية وفتحت تحقيقا قي الحادثة لمعرفة كافة التفاصيل، وطالبت عائلة السيدة بمحاسبتهما فورا.