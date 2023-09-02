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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر أكتوبر يثمن اعتماد الأمم المتحدة قرارا يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم - أرشيفية

أشادت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترحبيها بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب وخاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم، مؤكدة أن هذا القرار يعكس الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في ملف تمكين الشباب والدفع بهم في مختلف المناصب القيادية.

وأضافت مديح، في بيان لها، أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يرحب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، يؤكد أن  الدولة المصرية  لها تجربة مميزة في تمكين الشباب، موضحة أن الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم  وضع ملف الشباب على رأس أولوياته، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات لإفساح المجال أمام  الشباب على كافة الأصعدة.
وأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب يأتي من منطلق رؤية مصر 2030 التي تستهدف بناء المواطن المصري وحصوله على كافة حقوقه، فالدولة  المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لدعم الشباب، مؤكدة أن القيادة السياسية أولت الشباب اهتماما غير مسبوق فعملت على إشراكهم في مختلف الأحداث، وشاهدنا في مؤتمر شباب العالم شباب يطرحون آرائهم أمام المسئولين للمساهمة في معالجة وحل القصور والمشكلات التي تواجه المجتمع، بالإضافة إلي إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

وأوضحت مديح، اهتمام الدولة المصرية بملف الشاب  يأتي إيمانا منها بأنهم القلب النابض للجمهورية الجديدة فهم هم صناع الحاضر وقادة المستقبل، كما أنهم ركيزة الأوطان الأساسية للعبور للمستقبل بما يتملكونه من قدرات، مشيرة إلى أن  الدولة المصرية عملت خلال الـ10 سنوات الأخيرة على تأهيل وتدريب الشباب لتولي المناصب القيادية من أجل الدفع بالوطن للأمام واللحاق بركب الدول المتقدمة.

مؤتمرات الشباب حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح السيسي الرئيس السيسي

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