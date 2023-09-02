برلماني: فعاليات العلمين وضعت مصر بقوة على الخريطة السياحية للمهرجانات

قال محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، إن مصر تتميز بأنها تمتلك العديد من الأنماط السياحية، وكنا نفتقد إلى سياحة المهرجانات.



وأضاف محمود القط، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أن مهرجان العلمين وضعنا بقوة على الخريطة السياحية للمهرجانات، حيث أطلقنا مهرجان كبير شامل كافة الأنماط والفاعليات، حيث ضم فاعليات متعددة.

واسترسل: نجحنا في خلال شهر واحد أن نعلن عن نفسنا ووضعنا مصر ضمن سياحة المهرجانات، وذلك سيساهم في جذب الاستثمارات لهذا المهرجان سنويا

وأشاد بعبقرية الدولة المصرية، في تعاملها مع مدينة العلمين، حيث نجحت في تسليط الضوء على المدينة، بأكثر من طريقة.